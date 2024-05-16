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Вы за***ли с таким бронированием - мэр Днепра о скандале с Glovo
Вы за***ли с таким бронированием — мэр Днепра о скандале с Glovohttps://racurs.ua/n195398-vy-za-li-s-takim-bronirovaniem-mer-dnepra-o-skandale-s-glovo.htmlРакурс
Мер Дніпра Борис Філатов у своїх соцмережах відреагував на нещодавній скандал про бронювання працівників онлайн-казино та компаній з доставки піци.
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За словами Бориса Філатова, у Дніпрі скоро може зупинитися громадський транспорт та нікому буде працювати на водоканалах та теплоенерго. А все через те, що працівники комунальних підприємств не отримують броні від мобілізації.
А на будь-яку мережеву заправку заїдеш — стоять троє довбограїв, які тобі і бензину наллють, і вікно помиють. Та я сам можу собі і бензину налити, і вікно помити, — бурхливо відреагував Філатов.
Наказ про бронювання працівників Glovo, Visa та деяких інших технологічних компаній скасовано, — доповіла у другій половині дня 16 травня Юлія Свириденко.
З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну № 76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу, — пояснила перший віце-прем'єр-міністр України Міністр економіки України.
Вона пояснила, що зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації.
Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час. Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці, — пояснила міністерка.