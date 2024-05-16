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Ракурс
Ви за***ли з таким бронюванням - мер Дніпра про скандал з Glovo

Ви за***ли з таким бронюванням — мер Дніпра про скандал з Glovo

16 тра 2024, 23:21
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Мер Дніпра Борис Філатов у своїх соцмережах відреагував на нещодавній скандал про бронювання працівників онлайн-казино та компаній з доставки піци.


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За словами Бориса Філатова, у Дніпрі скоро може зупинитися громадський транспорт та нікому буде працювати на водоканалах та теплоенерго. А все через те, що працівники комунальних підприємств не отримують броні від мобілізації.

А на будь-яку мережеву заправку заїдеш — стоять троє довбограїв, які тобі і бензину наллють, і вікно помиють. Та я сам можу собі і бензину налити, і вікно помити, — бурхливо відреагував Філатов.

Наказ про бронювання працівників Glovo, Visa та деяких інших технологічних компаній скасовано, — доповіла у другій половині дня 16 травня Юлія Свириденко.

З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну № 76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу, — пояснила перший віце-прем'єр-міністр України Міністр економіки України.

Вона пояснила, що зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації.

Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час. Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці, — пояснила міністерка.

Джерело: Ракурс


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