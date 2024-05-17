В Киеве снесли незаконный «храм-МАФ» УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины

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У Києві 17 травня демонтували будівлю, яку всупереч законодавству самочинно звела релігійна громада УПЦ МП на території Національного музею історії України в буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра».

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За документами це були три кіоски по 20 м кв., звідки зʼявилася назва «храм-МАФ».

Цю споруду УПЦ МП встановила біля фундаменту Десятинної церкви у 2012 році.

Судова тяганина тривала кілька років, Національний музей історії України, що каплиця збудована незаконно — без жодних дозволів від держави.

У лютому 2023 року Господарський суд Києва зобов’язав УПЦ знести каплицю, однак церква відмовилася.

8 квітня 2024 року музей оголосив збір на демонтаж незаконної споруди. Кошти для найму будівельної компанії зібрали за добу.

Демонтаж каплиці забезпечила Державна виконавча служба після рішення суду про знесення споруди, повідомили в Нацмузеї історії.