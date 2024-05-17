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Украинские БПЛА атаковали НПЗ в Туапсе, порт в Новороссийске, терминал "Транснефти", мазутный терминал и подстанцию в Севастополе
Украинские БПЛА атаковали НПЗ в Туапсе, порт в Новороссийске, терминал «Транснефти», мазутный терминал и подстанцию в Севастополе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195401-ukrainskie-bpla-atakovali-npz-v-tuapse-port-v-novorossiyske-terminal-transnefti-mazutnyy.htmlРакурс
Після нічної атаки дронів на Севастополь у місті запровадили «точкові» вимкнення електрики, скасовані заняття у закладах освіти, повідомив окупаційний губернатор Развожаєв.
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За його даними, щоб повністю відновити роботу підстанції «Севастополь», потрібна доба.
Внаслідок атаки безпілотників у Туапсе та Новоросійську Краснодарського краю рф горіли нафтобази та порт, повідомили в оперативному штабі регіону.
Міноборони росії повідомило про атаку понад 100 безпілотників.
Пабліки пишуть, що українські безпілотники атакували НПЗ в Туапсе, порт у Новоросійську, термінал «Транснафти», мазутний термінал та підстанцію в Севастополі.
У Новоросійську пролунало більше 20-ти вибухів. Пізніше під ударом опинився нафтопереробний завод у Туапсе.
Новоросійський морський порт — один з найбільших портів Чорного моря, найбільший порт росії. Тому сили оборони України застосували одразу понад три десятки БПЛА.