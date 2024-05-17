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Украинские БПЛА атаковали НПЗ в Туапсе, порт в Новороссийске, терминал "Транснефти", мазутный терминал и подстанцию в Севастополе

Украинские БПЛА атаковали НПЗ в Туапсе, порт в Новороссийске, терминал «Транснефти», мазутный терминал и подстанцию в Севастополе (ВИДЕО)

17 мая 2024, 08:28
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Після нічної атаки дронів на Севастополь у місті запровадили «точкові» вимкнення електрики, скасовані заняття у закладах освіти, повідомив окупаційний губернатор Развожаєв.


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За його даними, щоб повністю відновити роботу підстанції «Севастополь», потрібна доба.

Внаслідок атаки безпілотників у Туапсе та Новоросійську Краснодарського краю рф горіли нафтобази та порт, повідомили в оперативному штабі регіону.

Міноборони росії повідомило про атаку понад 100 безпілотників.

Пабліки пишуть, що українські безпілотники атакували НПЗ в Туапсе, порт у Новоросійську, термінал «Транснафти», мазутний термінал та підстанцію в Севастополі.

У Новоросійську пролунало більше 20-ти вибухів. Пізніше під ударом опинився нафтопереробний завод у Туапсе.

Новоросійський морський порт — один з найбільших портів Чорного моря, найбільший порт росії. Тому сили оборони України застосували одразу понад три десятки БПЛА.

Источник: Ракурс


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