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Ракурс
Зеленский говорит, что впервые за годы войны хватает артиллерийских снарядов

Зеленский говорит, что впервые за годы войны хватает артиллерийских снарядов

17 мая 2024, 11:38
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Президент України Володимир Зеленський каже, що вперше за роки війни вистачає артилерійських снарядів


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Вперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх 2 місяців. Утім, ще прийдеться дуже багато працювати. Чеська ініціатива буде йти. Про гроші з усіма партнерами ведемо перемовини, — зазначив президент на зустрічі із журналістами 16 травня.

Його слова цитує «РБК-Україна».

Крім того, Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію з наступом російських окупантів на Харківському напрямку — їхня найглибша точка просування становить 10 км, заявив президент.

За його словами, росіяни не дійшли до бетонної лінії оборони — вони на першій лінії. Першу і другу побудували військові, а третю, найпотужнішу, місцева влада. Вона найпотужніша, бо створювалася не під постійними обстрілами.

У Генштабі ЗСУ звітували, що триває бій поблизу села Стариця на Харківщині.

Источник: Ракурс


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