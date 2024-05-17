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Ракурс
Пограничник застрелил 39-летнего нарушителя на Закарпатье

Пограничник застрелил 39-летнего нарушителя на Закарпатье

17 мая 2024, 14:37
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На Закарпатті співробітники Держбюро розслідувань затримали військовослужбовця прикордонного загону, який стріляв в бік 39-річного жителя міста Дніпро під час спроби перетину українсько-румунського кордону.


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У ДБР кажуть, цивільний не зупинився на вимогу військових, а навпаки — кинувся тікати. Прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.

Прикордоннику може загрожувати до 10 років тюрми.

Тим часом у Тисі знову виявили тіло людини. Про виявлення тіла чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили румунські прикордонники. Жодних документів при ньому не знайшли.

Наразі особу потопельника встановлюють.

Це вже 30-й трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.

Источник: Ракурс


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