Пограничник застрелил 39-летнего нарушителя на Закарпатье

https://racurs.ua/n195418-pogranichnik-zastrelil-39-letnego-narushitelya-na-zakarpate.html

Ракурс

На Закарпатті співробітники Держбюро розслідувань затримали військовослужбовця прикордонного загону, який стріляв в бік 39-річного жителя міста Дніпро під час спроби перетину українсько-румунського кордону.

.

У ДБР кажуть, цивільний не зупинився на вимогу військових, а навпаки — кинувся тікати. Прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.

Прикордоннику може загрожувати до 10 років тюрми.

Тим часом у Тисі знову виявили тіло людини. Про виявлення тіла чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили румунські прикордонники. Жодних документів при ньому не знайшли.

Наразі особу потопельника встановлюють.

Це вже 30-й трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.