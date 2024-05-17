путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной. Фото:

https://racurs.ua/n195421-putin-sdelal-novoe-zayavlenie-o-peregovorah-s-ukrainoy.html

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Президент російської федерації володимир путін заявив, що база для переговорів з Україною — домовленості, які відбулися навесні 2022 року в Туреччині.

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Під час українсько-російських перемовин у березні 2022 року в турецькому Стамбулі нібито був підписаний «об'ємний документ з підписок керівника української делегації». Також диктатор звинуватив Київ у тому у виході з переговорного процесу. Натомість Москва «готова до діалогу». Про це путін заявив 17 травня під час прес-конференції у китайському місті Харбін.

Також диктатор заявив, що Москва не піде на переговори, які будуть засновані на формулі миру Зеленського.

Україна хотіла отримати перевагу на полі бою, домогтися стратегічного положення, не вийшло — ну ось тепер наші умови. З дуба впали, чи що? З якого дива? Безумовно, ми будемо виходити з реалій, які складаються на землі, — зазначив він.

Також путін згадав про Саміт миру, який має відбутися у Швейцарії у червні. За його словами країна-агресор «має зрозуміти, з ким їй можна мати справу по Україні та кому довіряти».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 травня заявив, що західні партнери не підштовхують Україну до мирних переговорів з росією. Також він наголосив, що перед комунікацією з Москвою треба створити детальний план, погоджений всім світом.