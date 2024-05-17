Нежива історія - Президент про олімпійське перемир’я між Україною та росією

https://racurs.ua/ua/n195413-nejyva-istoriya-prezydent-pro-olimpiyske-peremyr-ya-mij-ukrayinou-ta-rosiieu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський назвав «неживою історією» питання перемир’я між Україною та росією на час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

.

Він нагадав, що вже було припинення вогню з рф, проте «воно не дуже працює з цим ворогом».

За словами Зеленського на зустрічі із журналістами 17 травня, західні партнери не підштовхують Україну до мирних переговорів з росією, проте «в атмосфері світу це є", тож Україна має бути «стійкою».

І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива — саміт миру, — додав президент.

На його думку, якщо на саміті у Швейцарії буде серйозна кількість країн і відповідне комюніке, це стане дипломатичною перевагою України.

Президент також вважає, що перед комунікацією з рф треба створити детальний план, погоджений всім світом.

Зеленський додав, що путіну не вигідний діалог з усім світом: