Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Неживая история – Президент об олимпийском перемирии между Украиной и россией

Неживая история — Президент об олимпийском перемирии между Украиной и россией

17 мая 2024, 13:07
999

Президент України Володимир Зеленський назвав «неживою історією» питання перемир’я між Україною та росією на час проведення Олімпійських ігор у Парижі.


.

Він нагадав, що вже було припинення вогню з рф, проте «воно не дуже працює з цим ворогом».

За словами Зеленського на зустрічі із журналістами 17 травня, західні партнери не підштовхують Україну до мирних переговорів з росією, проте «в атмосфері світу це є", тож Україна має бути «стійкою».

І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива — саміт миру, — додав президент.

На його думку, якщо на саміті у Швейцарії буде серйозна кількість країн і відповідне комюніке, це стане дипломатичною перевагою України.

Президент також вважає, що перед комунікацією з рф треба створити детальний план, погоджений всім світом.

Зеленський додав, що путіну не вигідний діалог з усім світом:

Тому що навіть той самий Китай йому скаже: поясни захоплення територій! Тому що Китай виступає за територіальну цілісність будь-якої держави.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров