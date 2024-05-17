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Неживая история – Президент об олимпийском перемирии между Украиной и россией
Неживая история — Президент об олимпийском перемирии между Украиной и россиейhttps://racurs.ua/n195413-nejivaya-istoriya-prezident-ob-olimpiyskom-peremirii-mejdu-ukrainoy-i-rossiey.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський назвав «неживою історією» питання перемир’я між Україною та росією на час проведення Олімпійських ігор у Парижі.
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Він нагадав, що вже було припинення вогню з рф, проте «воно не дуже працює з цим ворогом».
За словами Зеленського на зустрічі із журналістами 17 травня, західні партнери не підштовхують Україну до мирних переговорів з росією, проте «в атмосфері світу це є", тож Україна має бути «стійкою».
І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива — саміт миру, — додав президент.
На його думку, якщо на саміті у Швейцарії буде серйозна кількість країн і відповідне комюніке, це стане дипломатичною перевагою України.
Президент також вважає, що перед комунікацією з рф треба створити детальний план, погоджений всім світом.
Зеленський додав, що путіну не вигідний діалог з усім світом:
Тому що навіть той самий Китай йому скаже: поясни захоплення територій! Тому що Китай виступає за територіальну цілісність будь-якої держави.