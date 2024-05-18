Нанесение удара по рашистам, скриншот видео

https://racurs.ua/n195443-pushku-i-blindaj-okkupantov-unichtojil-dron-pogranichnikov-na-volchanskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Вовчанському напрямку прикордонники з бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дронів знищили гармату та бліндаж російських загарбників.

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Відповідне відео сьогодні, 18 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.