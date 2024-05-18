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Минобороны запустило мобильное приложение «Резерв+», фото: «Громадське Місце Івано-Франківськ»
В приложении «Резерв+" уже авторизовалось 150 тыс. граждан — Минобороныhttps://racurs.ua/n195442-v-prilojenii-rezerv-uje-avtorizovalos-150-tys-grajdan-minoborony.htmlРакурс
У додатку «Резерв+" вже авторизувалися 150 тис. громадян.
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Про це повідомила прес-служба в Міноборони.
Зазначається, що ще сотні тисяч запитів перебувають у черзі.
Застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його взламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно, — наголошують в Міноборони. — Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження.
Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних — 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі, — додають у відомстві.