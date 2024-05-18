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Міноборони запустило мобільний застосунок «Резерв+», фото: «Громадське Місце Івано-Франківськ»

У додатку «Резерв+" вже авторизувалися 150 тис. громадян — Міноборони

18 тра 2024, 11:42
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У додатку «Резерв+" вже авторизувалися 150 тис. громадян.


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Про це повідомила прес-служба в Міноборони.

Зазначається, що ще сотні тисяч запитів перебувають у черзі.

Застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його взламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно, — наголошують в Міноборони. — Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження.

Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних — 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі, — додають у відомстві.

Джерело: Ракурс


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