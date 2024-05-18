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Ракурс
Завдання удару по рашистах, скріншот відео

Гармату та бліндаж окупантів знищив дрон прикордонників на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)

18 тра 2024, 12:00
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На Вовчанському напрямку прикордонники з бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дронів знищили гармату та бліндаж російських загарбників.


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Відповідне відео сьогодні, 18 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Вовчанськ. Прикордонники «Сталевого кордону» за допомогою FPV-дрону знищили ворожу 122-мм гармату та бліндаж окупантів, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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