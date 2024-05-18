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Завдання удару по рашистах, скріншот відео
Гармату та бліндаж окупантів знищив дрон прикордонників на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195443-garmatu-ta-blindaj-okupantiv-znyschyv-dron-prykordonnykiv-na-vovchanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку прикордонники з бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дронів знищили гармату та бліндаж російських загарбників.
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Відповідне відео сьогодні, 18 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Вовчанськ. Прикордонники «Сталевого кордону» за допомогою FPV-дрону знищили ворожу 122-мм гармату та бліндаж окупантів, — вказано в описі відео.