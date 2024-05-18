Завдання удару по рашистах, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195443-garmatu-ta-blindaj-okupantiv-znyschyv-dron-prykordonnykiv-na-vovchanskomu-napryamku-video.html

Ракурс

На Вовчанському напрямку прикордонники з бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дронів знищили гармату та бліндаж російських загарбників.

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Відповідне відео сьогодні, 18 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.