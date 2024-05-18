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Ракурс
На ВОТ Луганщины контент снова распространяют на физических носителях, фото: «Мешок»

На оккупированной Луганщине нашли замену пропавшему интернету — ОВА

18 мая 2024, 13:11
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На тимчасово окупованих територіях Луганщини — у прифронтових Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному — відсутній будь-який інтернет.


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Тож місцеві жителі можуть скористатися контентом лише через фізичні носії, торгівля якими відбувається за відповідними оголошеннями. Про це сьогодні, 18 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Скористатися контентом можна через оголошення. А саме, замовити скачати художній фільм, серіал або телепередачу та записати матеріал на фізичний носій — флешку або компакт-диск. Послуга платна. Окуповані міста повертаються у середньовіччя, — наголошують в ОВА.

Источник: Ракурс


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