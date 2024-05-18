На ВОТ Луганщины контент снова распространяют на физических носителях, фото: «Мешок»

https://racurs.ua/n195445-na-okkupirovannoy-luganschine-nashli-zamenu-propavshemu-internetu-ova.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Луганщини — у прифронтових Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному — відсутній будь-який інтернет.

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Тож місцеві жителі можуть скористатися контентом лише через фізичні носії, торгівля якими відбувається за відповідними оголошеннями. Про це сьогодні, 18 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.