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На ВОТ Луганщины контент снова распространяют на физических носителях, фото: «Мешок»
На оккупированной Луганщине нашли замену пропавшему интернету — ОВАhttps://racurs.ua/n195445-na-okkupirovannoy-luganschine-nashli-zamenu-propavshemu-internetu-ova.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Луганщини — у прифронтових Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному — відсутній будь-який інтернет.
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Тож місцеві жителі можуть скористатися контентом лише через фізичні носії, торгівля якими відбувається за відповідними оголошеннями. Про це сьогодні, 18 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Скористатися контентом можна через оголошення. А саме, замовити скачати художній фільм, серіал або телепередачу та записати матеріал на фізичний носій — флешку або компакт-диск. Послуга платна. Окуповані міста повертаються у середньовіччя, — наголошують в ОВА.