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Ракурс
Последствия российского удара по Харькову 17 мая, фото: ГСЧС

В Харькове возросло количество погибших в результате российского удара 17 мая — ОВА

18 мая 2024, 12:46
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У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок здійсненого рашистами вчора, 17 травня, авіаобстрілу міста.


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Про це сьогодні, 18 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох — сьогодні в лікарні помер 33-річний чоловік, — зазначив він.

За словами Синєгубова, наразі 16 людей лікуються на стаціонарі, двоє - у важкому стані.

Источник: Ракурс


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