Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Харкову 17 травня, фото: ДСНС

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського удару 17 травня — ОВА

18 тра 2024, 12:46
999

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок здійсненого рашистами вчора, 17 травня, авіаобстрілу міста.


.

Про це сьогодні, 18 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох — сьогодні в лікарні помер 33-річний чоловік, — зазначив він.

За словами Синєгубова, наразі 16 людей лікуються на стаціонарі, двоє - у важкому стані.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів