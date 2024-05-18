Наслідки російського удару по Харкову 17 травня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n195444-u-harkovi-zrosla-kilkist-zagyblyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-17-travnya-ova.html

Ракурс

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок здійсненого рашистами вчора, 17 травня, авіаобстрілу міста.

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Про це сьогодні, 18 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох — сьогодні в лікарні помер 33-річний чоловік, — зазначив він.

За словами Синєгубова, наразі 16 людей лікуються на стаціонарі, двоє - у важкому стані.