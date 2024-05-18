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Ракурс
Фицо повторно прооперировали, но его состояние улучшается

Фицо повторно прооперировали, но его состояние улучшается

18 мая 2024, 17:47
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Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який пережив замах, поступово покращується.


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18 травня медики провели ще одну двогодинну операцію, яка, за словами міністра охорони здоров’я Словаччини Зузани Долінкової, сприяла «позитивному прогнозу здоров’я глави уряду».

Bild пише, що прем'єр-міністр Словаччини зазнав тяжких поранень 15 травня під час зустрічі з виборцями у місті Гандлова. 71-річний пенсіонер-письменник кілька разів вистрілив у нього з пістолета зблизька.

Спочатку урядовці описали стан Фіцо як «критичний» і «дуже серйознй». Наразі вони налаштовані більш позитивно, проте досі неясно, коли Фіцо зможе повернутися до виконання своїх обов’язків.

Віце-прем'єр Роберт Каліняк заявив, що найближчими днями стан Фіцо не дозволить перевезти його до Братислави.

Директор лікарні в місті Банська-Бистриця заявив, що Фіцо при тямі, але його стан залишається тяжким.

Источник: Ракурс


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