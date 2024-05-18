Российские войска оккупировали еще одно село на Харьковщине вблизи границы с рф

https://racurs.ua/n195457-rossiyskie-voyska-okkupirovali-esche-odno-selo-na-harkovschine-vblizi-granicy-s-rf.html

Ракурс

Російські війська окупували Бугруватку Вовчанської громади на Харківщині.

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Про це 18 травня повідомив паблік DeepState.

Ворог зайняв Бугруватку, мав частковий успіх в районі Берестового та півдні Новомихайлівки, просунувся в Нетайловому, — йдеться в повідомленні аналітиків.

Генштаб у вечірньому зведенні за 17 травня повідомляв, що на Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони.