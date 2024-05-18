Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские войска оккупировали еще одно село на Харьковщине вблизи границы с рф

Российские войска оккупировали еще одно село на Харьковщине вблизи границы с рф

18 мая 2024, 18:45
999

Російські війська окупували Бугруватку Вовчанської громади на Харківщині.


.

Про це 18 травня повідомив паблік DeepState.

Ворог зайняв Бугруватку, мав частковий успіх в районі Берестового та півдні Новомихайлівки, просунувся в Нетайловому, — йдеться в повідомленні аналітиків.

Генштаб у вечірньому зведенні за 17 травня повідомляв, що на Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони.

Українські бійці в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості. В районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення. Сили оборони забезпечуються відповідними силами та засобами, підсилюються резервами з метою перехоплення ініціативи на полі бою, — казали у Генштабі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров