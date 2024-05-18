Російські війська окупували ще одне село на Харківщині поблизу кордону з рф

https://racurs.ua/ua/n195457-rosiyski-viyska-okupuvaly-sche-odne-selo-na-harkivschyni-poblyzu-kordonu-z-rf.html

Ракурс

Російські війська окупували Бугруватку Вовчанської громади на Харківщині.

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Про це 18 травня повідомив паблік DeepState.

Ворог зайняв Бугруватку, мав частковий успіх в районі Берестового та півдні Новомихайлівки, просунувся в Нетайловому, — йдеться в повідомленні аналітиків.

Генштаб у вечірньому зведенні за 17 травня повідомляв, що на Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони.