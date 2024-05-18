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Російські війська окупували ще одне село на Харківщині поблизу кордону з рф
Російські війська окупували ще одне село на Харківщині поблизу кордону з рфhttps://racurs.ua/ua/n195457-rosiyski-viyska-okupuvaly-sche-odne-selo-na-harkivschyni-poblyzu-kordonu-z-rf.htmlРакурс
Російські війська окупували Бугруватку Вовчанської громади на Харківщині.
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Про це 18 травня повідомив паблік DeepState.
Ворог зайняв Бугруватку, мав частковий успіх в районі Берестового та півдні Новомихайлівки, просунувся в Нетайловому, — йдеться в повідомленні аналітиків.
Генштаб у вечірньому зведенні за 17 травня повідомляв, що на Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони.
Українські бійці в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості. В районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення. Сили оборони забезпечуються відповідними силами та засобами, підсилюються резервами з метою перехоплення ініціативи на полі бою, — казали у Генштабі.