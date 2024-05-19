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ВСУ уничтожили еще 1 тыс. 200 оккупантов в сутки. Фото:
«Грузом 200» стали еще более 1 тыс. 200 оккупантов за суткиhttps://racurs.ua/n195466-gruzom-200-stali-esche-bolee-1-tys-200-okkupantov-za-sutki.htmlРакурс
Військові втрати росії у війні проти України за добу склали ще 1 тис. 200 загарбників.
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Також з 18 по 19 травня Сили оборони спопелили 35 бойових броньованих машин, 16 танків, 48 артилерійських систем, 82 одиниці автомобільної та дві — спеціальної техніки. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 19 травня повідомив у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 травня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 492 тис. 290 (+1 тис. 210) осіб,
- танків — 7 тис. 576 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 14 тис. 630 (+35) од,
- артилерійських систем — 12 тис. 687 (+48) од,
- РСЗВ — 1 тис. 74 (+3) од,
- засоби ППО — 803 (+2) од,
- літаків — 354 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис. 155 (+47),
- крилаті ракети — 2 тис. 204 (+1),
- кораблі/катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17 тис. 251 (+82) од,
- спеціальна техніка — 2 тис. 77 (+2).
Нагадаємо, бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили бронетанкову штурмову групу окупантів на Покровському напрямку. Відповідне відео бойової роботи вже з’явилося в мережі.