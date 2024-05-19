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ЗСУ знищили ще 1 тис. 200 окупантів за добу. Фото:

«Вантажем 200» стали ще понад 1 тис. 200 окупантів за добу

19 тра 2024, 08:49
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Військові втрати росії у війні проти України за добу склали ще 1 тис. 200 загарбників.


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Також з 18 по 19 травня Сили оборони спопелили 35 бойових броньованих машин, 16 танків, 48 артилерійських систем, 82 одиниці автомобільної та дві — спеціальної техніки. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 19 травня повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 травня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 492 тис. 290 (+1 тис. 210) осіб,
  • танків — 7 тис. 576 (+16) од,
  • бойових броньованих машин — 14 тис. 630 (+35) од,
  • артилерійських систем — 12 тис. 687 (+48) од,
  • РСЗВ — 1 тис. 74 (+3) од,
  • засоби ППО — 803 (+2) од,
  • літаків — 354 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис. 155 (+47),
  • крилаті ракети — 2 тис. 204 (+1),
  • кораблі/катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17 тис. 251 (+82) од,
  • спеціальна техніка — 2 тис. 77 (+2).

Нагадаємо, бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили бронетанкову штурмову групу окупантів на Покровському напрямку. Відповідне відео бойової роботи вже з’явилося в мережі.

Джерело: Ракурс


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