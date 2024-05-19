ЗСУ знищили ще 1 тис. 200 окупантів за добу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195466-vantajem-200-staly-sche-ponad-1-tys-200-okupantiv-za-dobu.html

Ракурс

Військові втрати росії у війні проти України за добу склали ще 1 тис. 200 загарбників.

.

Також з 18 по 19 травня Сили оборони спопелили 35 бойових броньованих машин, 16 танків, 48 артилерійських систем, 82 одиниці автомобільної та дві — спеціальної техніки. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 19 травня повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 травня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 492 тис. 290 (+1 тис. 210) осіб,

танків — 7 тис. 576 (+16) од,

бойових броньованих машин — 14 тис. 630 (+35) од,

артилерійських систем — 12 тис. 687 (+48) од,

РСЗВ — 1 тис. 74 (+3) од,

засоби ППО — 803 (+2) од,

літаків — 354 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис. 155 (+47),

крилаті ракети — 2 тис. 204 (+1),

кораблі/катери — 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 17 тис. 251 (+82) од,

спеціальна техніка — 2 тис. 77 (+2).

Нагадаємо, бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили бронетанкову штурмову групу окупантів на Покровському напрямку. Відповідне відео бойової роботи вже з’явилося в мережі.