НПЗ и аэродром атаковали дроны на территории рф. Фото: российские паблики

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Ракурс

Вибухи в російській федерації гриміли вночі 19 травня.

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Безпілотники атакували військовий аеродром у станиці Кущівська Краснодарського краю. Там нарахували щонайменше два десятки вибухів. А в Слов’янську-на-Кубані один із дронів «упав» на території нафтопереробного заводу. Про це пишуть російські пабліки.

Також спалахнула пожежа після атаки БпЛА на нафтобазі у Виборзі Ленінградської області.

Неспокійно було й у Бєлгородській області. Місцевий губернатор заявив, що село Петрівка було атаковано «дроном-камікадзе», але при цьому двоє людей постраждали «внаслідок скидання вибухового пристрою».

Нагадаємо, 17 травня у російському Санкт-Петербурзі прогримів вибух на території військової академії зв’язку імені Будьонного на Тихорецькому проспекті. Ймовірно, військовий об'єкт атакував безпілотник. Російська ж диктатура заявила про «довільну детонацію» боєприпасу часів Другої світової війни.