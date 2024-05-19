Оккупанты попали по месту летнего отдыха людей. Фото:

https://racurs.ua/n195474-vrag-udaril-po-mestu-otdyha-ludey-na-harkovschine-est-pogibshie-i-ranenye.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація продовжує завдавати ударів по Харківської області.

.

У неділю, 19 травня, загарбницька армія завдала ударів по місцю літнього відпочинку у Малоданилівській громаді. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу загинули четверо осіб. Ще восьмеро дістали поранення. Серед постраждалих є фельдшер екстреної допомоги, а авто швидкої пошкоджене.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив у Telegram про п’ятьох загиблих.

Зараз невідомо, яким озброєнням атакував агресор. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного зі східного напрямку.

Нагадаємо, 16 травня війська російської федерації розстріляли авто з жителями Вовчанська на Харківщині, коли ті хотіли евакуюватися. На місці загинули 70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка, а дружина водія та ще один пасажир дістали поранення.

Джерело: «Суспільне»