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Ракурс
Оккупанты попали по месту летнего отдыха людей. Фото:

Враг ударил по месту отдыха людей на Харьковщине, есть погибшие и раненые

19 мая 2024, 12:48
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Країна-агресор російська федерація продовжує завдавати ударів по Харківської області.


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У неділю, 19 травня, загарбницька армія завдала ударів по місцю літнього відпочинку у Малоданилівській громаді. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу загинули четверо осіб. Ще восьмеро дістали поранення. Серед постраждалих є фельдшер екстреної допомоги, а авто швидкої пошкоджене.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив у Telegram про п’ятьох загиблих.

Зараз невідомо, яким озброєнням атакував агресор. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного зі східного напрямку.

Фото: голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов

Нагадаємо, 16 травня війська російської федерації розстріляли авто з жителями Вовчанська на Харківщині, коли ті хотіли евакуюватися. На місці загинули 70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка, а дружина водія та ще один пасажир дістали поранення.

Джерело: «Суспільне»

Источник: Ракурс


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