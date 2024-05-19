ГУР подорвало нефтебазу в Ленинградской области рф. Фото:

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Воєнна розвідка України атакувала Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області рф.

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За допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на цьому обʼєкті, який ворог використовує у військових цілях. Ці резервуари було повністю знищено. В ніч на 19 травня відпрацювали бійці Головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на ГУР.

Ціна російської агресії для кремля постійно зростатиме і вже зараз відображається на їхній здатності забезпечувати пальним навіть внутрішній ринок. Далі буде, — зазначили розвідники.

Мешканці російського Виборга повідомляли у соцмережах про потужний вибух в місті близько 2.50, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.

Нагадаємо, російські пабліки повідомляли, що вночі 19 травня спалахнула пожежа на нафтобазі у Виборзі Ленінградської області. Причиною надзвичайної події, за інформацією пропаганди, були безпілотники.

Джерело: «Українська правда»