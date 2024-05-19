Рашисты вводят еще один пропагандистский предмет в школах на ВОТ

Пропагандисты вводят еще один предмет в школах на оккупированных территориях, фото: «Корреспондент.net»

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Російські загарбники запровадили у школах на тимчасово окупованих територіях України предмет «моральні основи сімейного життя», під час якого дітям розповідатимуть про «російські цінності».

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Про це сьогодні, 19 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Під час уроків росіянам розповідають, про російську «духовність» та «традиції». Зокрема про те, що жінка має народжувати й бути покірною чоловіку, а чоловік має захищати вітчизну, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в такий спосіб російська пропаганда формує патерн «взірцевої родини рф», де чоловік має помирати у війнах, а жінка має народжувати нових солдатів.

На цих уроках забувають говорити, що міжнародний злочинець владімір путін має купу позашлюбних дітей й кинув свою дружину в традиціях «російської родини», — зауважують у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що пропаганда й промивання мізків дітям є злочином, і закликають повідомляти про злочини ворога та колаборантів до відповідного чат-бота.