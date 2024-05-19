Рашисти запроваджують ще один пропагандистський предмет у школах на ТОТ

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Пропагандисти запроваджують ще один предмет у школах на окупованих територіях, фото: «Корреспондент.net»
Рашисти запроваджують ще один пропагандистський предмет у школах на ТОТhttps://racurs.ua/ua/n195481-rashysty-zaprovadjuut-sche-odyn-propagandystskyy-predmet-u-shkolah-na-tot.htmlРакурс
Російські загарбники запровадили у школах на тимчасово окупованих територіях України предмет «моральні основи сімейного життя», під час якого дітям розповідатимуть про «російські цінності».
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Про це сьогодні, 19 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Під час уроків росіянам розповідають, про російську «духовність» та «традиції». Зокрема про те, що жінка має народжувати й бути покірною чоловіку, а чоловік має захищати вітчизну, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в такий спосіб російська пропаганда формує патерн «взірцевої родини рф», де чоловік має помирати у війнах, а жінка має народжувати нових солдатів.
На цих уроках забувають говорити, що міжнародний злочинець владімір путін має купу позашлюбних дітей й кинув свою дружину в традиціях «російської родини», — зауважують у ЦНС.
У ЦНС наголошують, що пропаганда й промивання мізків дітям є злочином, і закликають повідомляти про злочини ворога та колаборантів до відповідного чат-бота.