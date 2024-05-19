Вертолет с президентом Ирана попал в аварию в труднодоступной горной местности

Ибрахим Раиси в вертолете незадолго до аварии, видео скриншот

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Вертоліт, на борту якого знаходиться президент Ірану Ібрахім Раїсі, здійснив «жорстку посадку» у важкодоступній гірській лісистій місцевості неподалік кордону з Азербайджаном.

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Про це повідомляє ізраїльський «7 Канал».

Раїсі та міністри, що його супроводжували, поверталися до Тегерана на трьох вертольотах із спільною ірано-азербайджанською урядовою церемонією — урочистим відкриттям греблі на річці Араз на кордоні двох країн.

Два вертольоти дісталися Тегерану, а президентський вертоліт Мі-171, як повідомляється, здійснив «жорстку аварійну посадку» у важкодоступній гористій місцевості. Стан Раїсі наразі не відомий.

Іранські державні ЗМІ передають інформацію про аварію малими порціями:

спочатку не повідомлялося, що Раїсі перебував саме в гелікоптері, що зазнав аварії; наголошується на складності рятувальної операції — пошуки з повітря довелося припинити через важкі метеоумови і погану видимість, двадцять рятувальних бригад пробираються до місця аварії вже кілька годин і невідомо, чи зможуть вони дістатися місця до настання темряви;

місце падіння вертольота вже встановлено, між селищами ПірДавуд і Узі, але зв’язку з ним немає, і стан тих, хто перебуває на борту, невідомий;

згодом з’явилися повідомлення, що нібито встановлено контакт з двома пасажирами цього вертольота;

іранське агентсво Tansim з посиланням на Червоний Півмісяць згодом повідомило, що інформація про виявлення гелікоптера Раїсі не відповідає дійсності.

Зазначається, що в Ізраїлі ввжають, що Раїсі не пережив катастрофи вертольота. Такі ж оцінки були озвучені на Заході.

Також іранські ЗМІ повідомляють, що духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї оголосив про скликання екстреного засідання Вищої ради національної безпеки Ірану.

Джерело: «7 Канал»