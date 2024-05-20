Президент Ирана Раиси погиб в результате падения вертолета

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Ракурс

Президент Ірану Ібрахім Раїсі загинув у катастрофі вертольота.

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ВІн, а також міністр закордонних справ країни та інші пасажири, загинули внаслідок аварії напередодні. Це підтвердив віце-президент Ірану Мохсен Мансурі та повідомили на державному телебаченні. Гелікоптер із президентом Ірану повністю згорів під час аварії, пише Reuters.

Ці слова підтверджують перші фото з місця аварії, які публікують іранські ЗМІ.

Рятувальники виявили місце падіння гелікоптера, на борту якого перебували президент Ірану та глава МЗС.

Жодних ознак життя, — коментують кадри на іранському державному телебаченні. Офіційної інформації про долю президента і глави МЗС поки що немає.

З Раїсі та Абдоллахіяном летіли також губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малік Рахметі та аятола провінції Тебріз Алі Хашим.

Вертоліт зазнав катастрофи в неділю в гірському районі на північному заході Ірану, неподалік кордонів з Азербайджаном і Туреччиною. За інформацією Tasnim, процедура упізнання тіл загиблих вже розпочалася.

Таким чином, згідно з іранською конституцією, посаду президента обійме перший заступник Раїсі Мохаммад Мохбер.

63-річний консерватор Раїсі виграв президентські вибори в Ірані 2021 року, наступні мали б відбутися у 2025-му. Конституція країни передбачає, що перший віце-президент перебирає на себе обов’язки глави держави.

Міністр закордонних справ Ірану неодноразово відкидав звинувачення у поставках в росію дронів-камікадзе, у той час як російська армія атакувала Україну БПЛА Shahed-136.