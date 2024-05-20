Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Повестку в армию можно получить на работе, - Минобороны

Повестку в армию можно получить на работе, — Минобороны

20 мая 2024, 11:59
999

Роботодавці мають право вручити повістку військовозобов’язаному працівнику. Про це заявили у Міноборони.


.

Речник відомства Дмитро Лазуткін наголосив, що відповідно до положень № 563 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів, вручати повістку можуть:

  • представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;
  • роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій;

Окрім вручення повісток, вони також можуть здійснювати оповіщення та ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК.

Врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис. Інших варіантів наразі не передбачено.

У застосунку Резерв+ оновили свої дані 260 тисяч військовозобов’язаних, сказав речник міністерства оборони України. За словами Лазуткіна, для оновлення даних додатком скористалися у 80 разів більше людей, ніж послугами ЦНАПів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров