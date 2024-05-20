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Повістку в армію можна отримати на роботі, - Міноборони
Повістку в армію можна отримати на роботі, — Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n195502-povistku-v-armiu-mojna-otrymaty-na-roboti-minoborony.htmlРакурс
Роботодавці мають право вручити повістку військовозобов’язаному працівнику. Про це заявили у Міноборони.
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Речник відомства Дмитро Лазуткін наголосив, що відповідно до положень № 563 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів, вручати повістку можуть:
- представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;
- роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій;
Окрім вручення повісток, вони також можуть здійснювати оповіщення та ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК.
Врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис. Інших варіантів наразі не передбачено.
У застосунку Резерв+ оновили свої дані 260 тисяч військовозобов’язаних, сказав речник міністерства оборони України. За словами Лазуткіна, для оновлення даних додатком скористалися у 80 разів більше людей, ніж послугами ЦНАПів.