Повістку в армію можна отримати на роботі, - Міноборони

https://racurs.ua/ua/n195502-povistku-v-armiu-mojna-otrymaty-na-roboti-minoborony.html

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Роботодавці мають право вручити повістку військовозобов’язаному працівнику. Про це заявили у Міноборони.

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Речник відомства Дмитро Лазуткін наголосив, що відповідно до положень № 563 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів, вручати повістку можуть:

представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;

роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій;

Окрім вручення повісток, вони також можуть здійснювати оповіщення та ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК.

Врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис. Інших варіантів наразі не передбачено.

У застосунку Резерв+ оновили свої дані 260 тисяч військовозобов’язаних, сказав речник міністерства оборони України. За словами Лазуткіна, для оновлення даних додатком скористалися у 80 разів більше людей, ніж послугами ЦНАПів.