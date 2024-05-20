Предстоящие недели и месяцы в Украине будут решающими, считает Ллойд Остин. Фото:

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Майбутні тижні й місяці для України будуть вирішальними.

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Саме зараз український народ стоїть перед найбільшим викликом. Однак країни Заходу не залишать Україну наодинці, а допомагатимуть боротися з російськими загарбниками. Про це заявив Міністр оборони США Ллойд Остін.

Виживання та успіх України мають вирішальне значення для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки, — зазначив він.

За словами Остіна, у разі перемоги російського диктатора володимира путіна, тирани зрозуміють, що вони також можуть спробувати вторгнутися і завоювати своїх суверенних сусідів. Такий розвиток подій залишить Європу під «тінню путіна» і зробить світ більш жорстоким і хаотичним.

Очільник Пентагону зазначив, що він сповнений рішучості забезпечити Україні все необхідне для успіху.

Нагадаємо, російська армія має на меті захопити Вовчанськ, щоб отримати тактичну перевагу для наступу на Харківщині. В ISW вважають, що окупація Вовчанська дозволить ворогу відкрити плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки та початку другої фази російської наступальної операції.