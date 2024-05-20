Австрия выделит 5 млн для энергоинфраструктуры Украины. Фото:

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Австрія візьме участь у відновленні енергетичної інфраструктури України.

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Австрійське Міністерство захисту клімату вирішило виділити п’ять млн євро Фонду енергетичної підтримки України. Ці гроші повинні піти на те, щоб «принаймні трохи спростити відбудову». Про це заявила міністр захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер, передає Der Standard.

Як нейтральна країна Австрія також зобов’язана стати на бік людяності у цій війні, — зазначила вона.

Повідомляється, що виділені гроші будуть розподілені в Україні через Енергетичне співтовариство та використані на закупівлю терміново необхідних запчастин, генераторів і ремонт ліній електропередач.

Нагадаємо, Литва пообіцяла відправить Україні обладнання зі своїх ТЕЦ і АЕС, а саме — енергообладнання виведеної з експлуатації ТЕЦ у Вільнюсі та АЕС в Інгаліні. Також Україні передадуть трансформатор на 30 кВт.

Джерело: Der Standard