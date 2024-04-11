Литва відправить Україні обладнання зі своїх ТЕЦ і АЕС та пакет військової допомоги

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Литва відправить Україні обладнання зі своїх ТЕЦ і АЕС та пакет військової допомоги.

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Йдеться про енергообладнання виведеної з експлуатації ТЕЦ у Вільнюсі та АЕС в Інгаліні. Також ми отримаємо трансформатор на 30 кіловатів.

Вільнюська ТЕС наразі не діє. Крім того, передадуть обладнання зі складів енергетичних компаній.

Ми дамо все, що їм потрібно. У Харкові на 80% зруйнована вся мережа — і тепло, і електроенергія. Якщо ми не допоможемо, то до зими українці не зможуть відновити мережу, буде дуже важко, — заявив міністр енергетики.

Крім того, країна передасть антидронові системи, генератори та розкладні ліжка.

Литва не може надати Україні ЗРК Patriot, оскільки в країні немає таких систем, — сказав на саміті у Вільнюсі президент Литви Гітанас Науседа.

За словами Науседи, Литва отримала одну систему від Нідерландів, яку розгорнули для тренування на тимчасовій основі.

Ми готові передати все, що у нас є, і ми постійно це робимо. Чесно кажучи, стає дедалі важче і важче знаходити те, що потрібно передати, тому що в нас закінчуються кошти, тому ми зробили внесок у чеську ініціативу. Повірте, ми робимо все, що в наших силах, — заявив президент Литви.

Президент Польщі Анджей Дуда додав, що у Варшави також немає ЗРК Patriot. Процес набуття цих систем Польща тільки починає. Обидва лідери підкреслили, що набуття Україною Patriot залежить від політичної волі країн, що володіють цими ЗРК.