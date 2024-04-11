Трипільська ТЕС повністю зруйнована

Трипільська ТЕС повністю зруйнованаhttps://racurs.ua/ua/n194253-trypilska-tes-povnistu-zruynovana.htmlРакурс
Трипільська ТЕС в Київській області повністю зруйнована внаслідок масштабної російської ракетної атаки в ніч на 11 квітня.
Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на коментар голови наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрія Готи.
Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі, — зазначив Гота.
Зазначається, що внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.
До цього 22 березня 2024 року рашисти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.
Наразі ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації.
Голова міської ради Українки на Київщині, де розташована Трипільська ТЕС, сьогодні вранці на своїй Фейсбук-сторінці опублікував повідомлення, у якому закликав жителів громади щільно зачинити вікна в своїх оселях, щоб не дихати шкідливими продуктами горіння, а також зарядити всі пристрої та зробити максимальні запаси води.
Обидва пункти незламності в Українці працюють цілодобово. Є все необхідне. При повітряних тривогах укотре закликаю — біжіть в укриття! Війна! Це поки все, що можу сказати на даний час, — наголосив він.