Рашисти вночі атакували дві теплоелектростанції ДТЕК

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Росіяни в ніч на 11 квітня здійснили чергову повітряну атаку по Україні
Рашисти вночі атакували дві теплоелектростанції ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n194247-rashysty-vnochi-atakuvaly-dvi-teploelektrostanciyi-dtek.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 квітня, атакували дві теплоелектростанції ДТЕК.
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Про це повідомляє прес-служба компанії.
Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання, — вказано в повідомленні. — За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.
Нагадаємо, у Міненергетики повідомили, що цієї ночі рашисти атакували енергетичну інфраструктуру України у чотирьох областях.