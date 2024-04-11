Рашисти вночі атакували дві теплоелектростанції ДТЕК

Росіяни в ніч на 11 квітня здійснили чергову повітряну атаку по Україні

https://racurs.ua/ua/n194247-rashysty-vnochi-atakuvaly-dvi-teploelektrostanciyi-dtek.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 квітня, атакували дві теплоелектростанції ДТЕК.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання, — вказано в повідомленні. — За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.

Нагадаємо, у Міненергетики повідомили, що цієї ночі рашисти атакували енергетичну інфраструктуру України у чотирьох областях.