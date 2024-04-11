Рашисти в ніч на 11 квітня атакували енергооб'єкти у чотирьох областях

Росіяни продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України, фото: Герман Галущенко

https://racurs.ua/ua/n194245-rashysty-v-nich-na-11-kvitnya-atakuvaly-energoobiekty-u-chotyroh-oblastyah.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 квітня, атакували енергетичну інфраструктуру України у чотирьох областях.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях, — зазначив він. — Енергетики вже працюють над усуненням наслідків.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що рашисти в ході завдання масованого удару по Україні цієї ночі застосували крилаті ракети та безпілотники типу «Shahed-136/131». За попередньою інформацією, 37 із 40 БПЛА було знищено. Інформація щодо ракет уточнюється.