Рашисты ночью атаковали две теплоэлектростанции ДТЭК

Россияне в ночь на 11 апреля совершили очередную воздушную атаку по Украине

https://racurs.ua/n194247-rashisty-nochu-atakovali-dve-teploelektrostancii-dtek.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 квітня, атакували дві теплоелектростанції ДТЕК.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання, — вказано в повідомленні. — За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.

Нагадаємо, у Міненергетики повідомили, що цієї ночі рашисти атакували енергетичну інфраструктуру України у чотирьох областях.