СБУ и НАБУ устроили обыски в ГСА. Фото:

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Ракурс

Обшуки в Державній судовій адміністрації влаштували правоохоронці.

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У вівторок, 21 травня, у цьому відомстві проводять слідчі дії Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України. Розслідується ймовірна причетність працівників до вчинення злочинів під час проведення тендерів. Про це повідомила прес-служба ДСА.

У зв’язку зі слідчими діями на предмет можливої причетності працівників департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України до вчинення кримінального правопорушення (під час проведення тендерів)… детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в приміщеннях ДСА України, — йдеться у повідомленні.

У Державній судовій адміністрації заявили про нульову толерантність до корупції. Запевнили, що усіляко сприятимуть роботі правоохоронців для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності.

Також у відомстві наголосили, що посадовці будь-якого рангу повинні нести невідворотне покарання за корупційні злочини.

Нагадаємо, НАБУ обшукувало у головному офісі ПАТ «Укрнафта» в справі про закупівлю труб. Детективи Антикорупційного бюро підозрюють, що закупівлі відбувались за завищеними цінами.