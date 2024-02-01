Детективи НАБУ проводять обшуки в «Укрнафті»

НАБУ проводить обшуки в «Укрнафті», фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n191944-detektyvy-nabu-provodyat-obshuky-v-ukrnafti.html

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Працівники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуку у приміщенні «Укрнафти».

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Про це сьогодні, 1 лютого, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на інформоване джерело.

Детективи проводять в «Укрнафті» слідчі дії, — зазначило джерело агентства.

За інформацією джерел видання «Європейська правда», обшук проводять у головному офісі ПАТ «Укрнафта» у справі про закупівлю труб.

Контракт з «Інтерпайп», критична закупівля труб для уникнення падіння видобутку нафти, — розповіло виданню джерело у компанії.

Детективи підозрюють, що закупівлі відбувались за завищеними цінами.

Прес-служба «Укрнафти» опублікувала повідомлення, в якому наголошується, що компанія надала всю необхідну інформацію за запитами НАБУ.

«Укрнафта» надала всю необхідну інформацію для перевірки Національному антикорупційному бюро України, — вказано в повідомленні прес-служби. — ПАТ «Укрнафта» надало усі необхідні пояснення та інформацію, необхідну для перевірки Національним антикорупційним бюро України.

В «Укрнафті» зазначили, що з початку 2023 році діють, як замовник відповідно до закону про публічні закупівлі, і почали у повній мірі застосовувати всі визначені цим законом процедури, зокрема і використання державної системи закупівель Prozorro.

«Укрнафта» закуповує устаткування для видобутку, нафтосервісу та інтенсифікації, а також обладнання, необхідне для технологічних процесів, впроваджуючи міжнародні стандарти The American Petroleum Institute на заміну застарілим радянським, російським та білоруським галузевим підходам, — наголошують у компанії.

Компанія впевнена у тому, що перевірка виявить повну відповідність процесів українському законодавству, оскільки неухильно та чітко дотримується усіх правил та вимог у своїй діяльності, — резюмують в «Укрнафті».

Джерело: «Укрінформ», «Європейська правда», «Укрнафта»