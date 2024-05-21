Срок действия справки по заключению ВЛК составляет один год. Фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n195537-srok-deystviya-zaklucheniya-vlk-sokratili-postanovlenie-kabmina.html

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Строк дії висновку військово-лікарської комісії про придатність становить один рік.

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Такий термін встановлено під час мобілізації або воєнного стану. У мирний час строк дії висновку ВЛК становить п’ять років. Відповідні строки визначив Кабінет міністрів України, йдеться в постанові № 560 від 16 травня 2024 року.

У разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік, — йдеться в постанові.

Рішення уряду зазначає, що чоловіки, які не проходили медогляд або в яких закінчився строк дії рішення про придатність до військової служби, направляються на ВЛК.

Не направляють на медичний огляд українців, які після оголошення мобілізації прибули до ТЦК для уточнення своїх облікових даних. Їх на цю процедуру викликають повісткою.

Напередодні речник Міноборони України Дмитро Лазуткін заявив, що висновки ВЛК для військовозобов’язаних українців у мирний час дійсні п’ять років.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою дозволив представникам Територіального центру комплектування цілодобово вручати українцям повістки. Видавати повістки резервістам та військовозобов’язаним можуть за адресою місця проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, роботи чи навчання.