ТЦК дозволили цілодобово вручати повістки. Фото:

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ТЦК може вручати українцям повістки цілодобово.

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Це передбачено урядовою постановою, яку прийняв Кабінет міністрів України. Вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним можуть за адресою місця проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, роботи чи навчання. Про це йдеться в постанові Кабміну № 560.

Також повістку можуть видати у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, ТЦК, на блокпостах, пунктах пропуску через державний кордон.

Зазначається, що представники ТЦК мають право вручати повістки в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного Територіального центру комплектування.

А представники РДА можуть видати повістку в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної чи міської держадміністрації. Представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад можуть вручити повістку в адміністративних межах населених пунктів.

На роботі видати повістку можуть представники підприємств, установ чи організацій. На всій території України видавати повістки можуть працівники СБУ та представники відповідного підрозділу розвідувальних органів.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони заявляли, що вручати повістки мають право представники ТЦК, роботодавці та поліцейські. А врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис. Інших варіантів наразі не передбачено.