Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n195546-17-tankov-porazili-za-nedelu-specnazovcy-sbu-video.html

Ракурс

Спецпризначенці СБУ за тиждень за допомогою fpv-дронів та інших засобів за тиждень знищили 272 окупантів.

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Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-центр СБУ.

Також за цей період військові знищили: