Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

17 танков поразили за неделю спецназовцы СБУ (ВИДЕО)

21 мая 2024, 18:37
999

Спецпризначенці СБУ за тиждень за допомогою fpv-дронів та інших засобів за тиждень знищили 272 окупантів.


.

Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-центр СБУ.

Також за цей період військові знищили:

  • 29 ББМ;
  • 21 артсистему;
  • 138 одиниць військового транспорту;
  • 24 ворожі антени зв’язку та одну систему автоматичного спостереження;
  • одну понтонну переправу;
  • 74 позиції та укріплення;
  • два склади із боєприпасами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров