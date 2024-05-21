Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195546-17-tankiv-vrazyly-za-tyjden-specpryznachenci-sbu-video.html

Ракурс

Спецпризначенці СБУ за тиждень за допомогою fpv-дронів та інших засобів за тиждень знищили 272 окупантів.

.

Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-центр СБУ.

Також за цей період військові знищили: