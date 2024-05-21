Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

17 танків вразили за тиждень спецпризначенці СБУ (ВІДЕО)

21 тра 2024, 18:37
999

Спецпризначенці СБУ за тиждень за допомогою fpv-дронів та інших засобів за тиждень знищили 272 окупантів.


.

Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-центр СБУ.

Також за цей період військові знищили:

  • 29 ББМ;
  • 21 артсистему;
  • 138 одиниць військового транспорту;
  • 24 ворожі антени зв’язку та одну систему автоматичного спостереження;
  • одну понтонну переправу;
  • 74 позиції та укріплення;
  • два склади із боєприпасами.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів