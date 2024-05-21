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Знищення російської бронетехніки, скріншот відео
17 танків вразили за тиждень спецпризначенці СБУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195546-17-tankiv-vrazyly-za-tyjden-specpryznachenci-sbu-video.htmlРакурс
Спецпризначенці СБУ за тиждень за допомогою fpv-дронів та інших засобів за тиждень знищили 272 окупантів.
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Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-центр СБУ.
Також за цей період військові знищили:
- 29 ББМ;
- 21 артсистему;
- 138 одиниць військового транспорту;
- 24 ворожі антени зв’язку та одну систему автоматичного спостереження;
- одну понтонну переправу;
- 74 позиції та укріплення;
- два склади із боєприпасами.