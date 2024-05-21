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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:
Графики почасовых отключений будут действовать по всей Украине 22 мая — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n195547-grafiki-pochasovyh-otklucheniy-budut-deystvovat-po-vsey-ukraine-22-maya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні в усіх регіонах завтра, 22 травня, діятимуть графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів у період з 00.00 до 07.00 та з 18.00 до 24.00.
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У період з 07.00 до 18.00 застосування обмежень не прогнозується. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватиметься, наголошують у компанії.
Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, — додали в «Укренерго».
Зазначається, що головна причина нинішніх відключень електроенергії — наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.
З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак, — наголошують в «Укренерго».