Женщин с медицинским или фармацевтическим образованием теперь не трудоустроят без военного учета

Женщины-медики и фармацевты должны стать на военный учет

https://racurs.ua/n195551-jenschin-s-medicinskim-ili-farmacevticheskim-obrazovaniem-teper-ne-trudoustroyat-bez-voennogo-ucheta.html

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Кабмін постановою № 563 від 16 травня виключив норму, за якою жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

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Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Таким чином, тепер жінки-медики не можуть працевлаштуватися як невійськовозобов’язані.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій мають повідомляти до ТЦК про жінок, які в них працюють, мають медичну або фармацевтичну освіту, але не перебувають на військовому обліку. Якщо жінка з медичною чи фармацевтичною освітою не працює, то має самостійно прийти до ТЦК, щоб її поставили на облік.

В Україні ще з 1992 року діє норма, за якою всі жінки віком від 18 до 60 років з медичною або фармацевтичною освітою мають стояти на військовому обліку. Проте вона працювала недосконало, через що частина медиків була не врахована.

У 2023 році набрала чинності вимога стати на військовий облік для жінок-медиків та жінок-фармацевтів, які з певних причин там ще не перебували. Раніше передбачалося, що вони матимуть не це три роки — до 31 грудня 2026 року.

Джерело: «Судово-юридична газета»