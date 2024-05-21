Рашисты массово заселяют временно оккупированные территории, фото: российские СМИ

https://racurs.ua/n195554-v-okkupirovannyy-mariupol-priehali-do-80-tys-rossiyan-andruschenko.html

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У Маріуполь, тимчасово окупований російськими загарбниками, приїхали і наразі мешкають до 80 тис. росіян.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Росіян на сьогоднішній день у Маріуполі знаходиться від 75 до 80 тисяч, за нашими оцінками, — зазначив він.

За словами Андрющенка, частішають випадки, коли росіяни хочуть заволодіти житлом маріупольців, і це підштовхує місцевих мешканців виїжджати з міста на територію, яку контролює українська влада.

Намагання росіян вкрасти останнє у маріупольців призводить до того, що маріупольці здебільшого виїжджають в евакуацію до (безпечніших територій — ред.) України, — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, торік стало відомо про плани рашистів збільшити населення Маріуполя приблизно на 300 тис. осіб за рахунок міграції з рф.

Джерело: «Укрінформ»