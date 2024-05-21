Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти масово заселяють тимчасово окуповані території, фото: російські ЗМІ

В окупований Маріуполь приїхали до 80 тис. росіян — Андрющенко

21 тра 2024, 22:29
999

У Маріуполь, тимчасово окупований російськими загарбниками, приїхали і наразі мешкають до 80 тис. росіян.


.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Росіян на сьогоднішній день у Маріуполі знаходиться від 75 до 80 тисяч, за нашими оцінками, — зазначив він.

За словами Андрющенка, частішають випадки, коли росіяни хочуть заволодіти житлом маріупольців, і це підштовхує місцевих мешканців виїжджати з міста на територію, яку контролює українська влада.

Намагання росіян вкрасти останнє у маріупольців призводить до того, що маріупольці здебільшого виїжджають в евакуацію до (безпечніших територій — ред.) України, — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, торік стало відомо про плани рашистів збільшити населення Маріуполя приблизно на 300 тис. осіб за рахунок міграції з рф.

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів