Знищення російського комплексу ППО, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195553-syly-specoperaciy-znyschyly-chotyry-rosiyski-zrk-buk-video.html

Ракурс

Оператори 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України за три тижні розбили пів дивізіону російських зенітно-ракетних комплексів «Бук» на одному з операційних напрямків.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ССО.

Зазначається, що:

три ЗРК було уражено наприкінці квітня — початку травня;

четвертий «Бук» воїни ССО знищили днями.

ССО також опублікували відео знищення ворожого «Бука».

Під час розвідувальних дій оператори виявили місце розташування «Бук». По ворожій цілі оперативно нанесено вогневе ураження ударним дроном, — вказано в описі відео.

Зазначається, що дрон, яким було знищено «Бук», — це одна з останніх новітніх розробок, що поступила на озброєння Сил спеціальних операцій.