Вражений ЗСУ російський корабель «Циклон» був новим і не встиг випустити жодної ракети

ЗСУ вразили російський ракетоносій «Циклон», фото: Planeta.press

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Російський корабель «Циклон», який у ніч на 19 травня був вражений силами оборони у тимчасово окупованому Криму, був новим і не встиг випустити жодної ракети.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, повідомляє агентство «Укрінформ».

Планувалося 5 нових кораблів увести до складу чорноморського флоту рф. Фактично, це був перший з п’яти, — зазначив він. — Корабель був новим, він не встиг закінчити випробування, бо жодної крилатої ракети не випустив. Тобто корабель, який був рік у строю, не відстрілявся.

За словами Плетенчука, у Чорному морі наразі більше немає жодного корабля з проекту, до якого належить «Циклон»:

ракетоносій «Аскольд» раніше знищили Повітряні сили ЗСУ;

ще два кораблі — «Амур» і «Туча» — перебували в акваторії Чорного моря, але «були змушені залишити її, тож через Ростов пішли на Каспій проводити добудову та випробування»;

п’ятий корабель зараз добудовується у Таганрозі.

Джерело: «Укрінформ»