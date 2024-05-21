Вражений ЗСУ російський корабель «Циклон» був новим і не встиг випустити жодної ракети

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ЗСУ вразили російський ракетоносій «Циклон», фото: Planeta.press
Вражений ЗСУ російський корабель «Циклон» був новим і не встиг випустити жодної ракетиhttps://racurs.ua/ua/n195552-vrajenyy-zsu-rosiyskyy-korabel-cyklon-buv-novym-i-ne-vstyg-vypustyty-jodnoyi-rakety.htmlРакурс
Російський корабель «Циклон», який у ніч на 19 травня був вражений силами оборони у тимчасово окупованому Криму, був новим і не встиг випустити жодної ракети.
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Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, повідомляє агентство «Укрінформ».
Планувалося 5 нових кораблів увести до складу чорноморського флоту рф. Фактично, це був перший з п’яти, — зазначив він. — Корабель був новим, він не встиг закінчити випробування, бо жодної крилатої ракети не випустив. Тобто корабель, який був рік у строю, не відстрілявся.
За словами Плетенчука, у Чорному морі наразі більше немає жодного корабля з проекту, до якого належить «Циклон»:
- ракетоносій «Аскольд» раніше знищили Повітряні сили ЗСУ;
- ще два кораблі — «Амур» і «Туча» — перебували в акваторії Чорного моря, але «були змушені залишити її, тож через Ростов пішли на Каспій проводити добудову та випробування»;
- п’ятий корабель зараз добудовується у Таганрозі.
Джерело: «Укрінформ»
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