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Ракурс
Російський ракетний корабель «Циклон», фото: ВМС ЗСУ

Російський ракетний корабель «Циклон» був уражений в ніч на 19 травня — ВМС

21 тра 2024, 17:58
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У тимчасово окупованому Севастополі, за уточненою інформацією, Силами оборони України в ніч на 19 травня було вражено російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800.


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Про це сьогодні, 21 травня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ,

В ніч на 19 травня 2024 року Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800, — вказано в повідомленні. — Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нашу Перемогу.

Джерело: Ракурс


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