Російський ракетний корабель «Циклон», фото: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n195545-rosiyskyy-raketnyy-korabel-cyklon-buv-urajenyy-v-nich-na-19-travnya-vms.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Севастополі, за уточненою інформацією, Силами оборони України в ніч на 19 травня було вражено російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800.

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Про це сьогодні, 21 травня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ,